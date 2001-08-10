Южносахалинцев зовут на «Лёд надежды нашей»

Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» пройдут в Южно-Сахалинске. Площадкой для проведения мероприятия станет каток стадиона «Космос» городского парка, передает региональное министерство спорта.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий, старше 7 лет. В зависимости от возраста, конькобежцам предстоит преодолеть одну из двух дистанций: 50 метров для учащихся 1-5 классов и 100 метров для 6-11 классов, а также мужчин и женщин всех возрастов.

Заявку на участие можно подать, перейдя по ссылке, либо на сайте областного министерства спорта до 30 января.

Мероприятие пройдёт 1 февраля. Регистрация участников начнётся в 10:00. Официальная церемония открытия состоится в 11:00.