Островные лыжники стали первыми в спартакиаде России
Второй этап X зимней спартакиады учащихся России по лыжным гонкам завершился в Южно-Сахалинске. На протяжении недели на трассах ЛБК «Триумф» состязались лучшие спортсмены Дальнего Востока, передает региональное министерство спорта.
В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2002-2003 годов рождения, представляющие Камчатский, Хабаровский, Приморский края, республику Бурятию, Якутию, а также Сахалинскую, Амурскую и Магаданскую области.
- В Сахалинской области развивается более 100 видов спорта, но можно сказать о том, что мы с особым трепетом относимся к зимним видам спорта, лыжным гонкам. Я хочу, чтобы таких церемоний было как можно больше в вашей жизни, желаю успехов, - обратился к спортсменам и.о. директора департамента министерства спорта Сахалинской области Денис Осидулов.
Всего на трассах ЛБК «Триумф» состязалось около 70 спортсменов. Они показали себя в индивидуальных гонках классическим и свободным стилем, а также в спринте и эстафете.
- Всем, кто попал в финальную часть спартакиады, желаю выступить максимально удачно. А мы ждем вас на Сахалине на следующих соревнованиях. Мы планируем проводить первенство России среди спортсменов до 20 лет. Надеемся, что увидим вас снова на сахалинской земле, - отметил руководитель сахалинской федерации лыжных гонок Максим Шибаров.
По итогам состязаний первое место в командном зачете завоевала островная сборная. На втором месте оказались лыжники из Хабаровского края, а на третьем – спортсмены из Камчаского края.
- Все, что мы задумали, реализовалось. Спасибо тренерам и родителям. Я стала абсолютной чемпионкой ДФО, одержала победу во всех дисциплинах. Это большая ответственность, нужно поддерживать этот результат. Настрой на финал боевой, мы готовимся, не расслабляемся, все только начинается, все впереди, - поделилась сахалинская спортсменка Анна Кожинова.
Победители состязаний поедут на финал спартакиады, где представят Дальний Восток. Он состоится в Красноярске в марте.
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