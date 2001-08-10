Лучших гонщиков определили в Корсаковском районе
Автогонки "Импульс" состоялись на аэродроме "Пушистый" в Корсаковском районе в минувшие выходные. Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, в мероприятии приняли участие 33 гонщика. Они состязались между собой в 4-х классах.
Имена победителей:
I класс
- место — Дюганов Юрий (T.Sprinter Marino), время — 03:14,34
- место — Кондрашин Максим (H.CRX), время — 03:28,12
- место — Варданян Арсен (T.Sai), время — 03:41,94
II класс
- место — Старокожко Кирилл (ЛАДА2107), время — 03:12,00
- место — Иванченко Александр (T.Chaser), время — 03:27,58
- место — Ильин Владимир (N.Laurel), время — 03:34,30
III класс:
- место — Безрук Евгений (S.Outback), время — 03:02,45
- место — Шарапов Алексей (T.Corona Exiv), время — 03:07,45
- место — Телегин Дмитрий (M. Pajero), время — 03:19,79
- место — Малеев Илья (S.Impreza), время — 03:02,41
- место — Кругляков Денис (S.Forester), время — 03:07,29
- место — Орлов Сергей (T.Celica), время — 03:26,57
Отметим, что 25 января на территории аэродрома «Пушистый» прошел также и первый этап открытого Чемпионата Сахалинской области по ралли-спринту. В нихп риняли участие 13 гонщиков, их в зависимости от автомобиля разделили на два класса. Зрители могли наблюдать по-настоящему зрелищные заносы на крутых поворотах.
В первом этапе лучшими стали:
В классе Ралли-спринт «1600»:
- место — Старокожко Кирилл (ЛАДА2107) набрал 36 баллов, время — 03:12,00
- место — Дюганов Юрий (T.Sprinter Marino) набрал 34 балла, время — 03:14,34
- место — Кондрашин Максим (H.CRX) набрал 29 баллов, время — 03:28,12
В классе Ралли-спринт «2000»:
- место — Иванов Евгений (T.Celica) — 38 баллов
- место — Безрук Евгений (S.Outback) — 32 балла
- место — Малеев Илья (S.Impreza) — 32 балла
Спортсменам еще предстоит пройти два этапа, которые состояться в феврале и марте месяце, где будут выбраны лучшие гонщики Сахалина.
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