Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2020
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14:24, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Лучших гонщиков определили в Корсаковском районе

Лучших гонщиков определили в Корсаковском районе

Автогонки "Импульс" состоялись на аэродроме "Пушистый" в Корсаковском районе в минувшие выходные. Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, в мероприятии приняли участие 33 гонщика. Они состязались между собой в 4-х классах.

Имена победителей:

I класс

  1. место — Дюганов Юрий (T.Sprinter Marino), время — 03:14,34
  2. место — Кондрашин Максим (H.CRX), время — 03:28,12
  3. место — Варданян Арсен (T.Sai), время — 03:41,94

II класс

  1. место — Старокожко Кирилл (ЛАДА2107), время — 03:12,00
  2. место — Иванченко Александр (T.Chaser), время — 03:27,58
  3. место — Ильин Владимир (N.Laurel), время — 03:34,30

III класс:

  1. место — Безрук Евгений (S.Outback), время — 03:02,45
  2. место — Шарапов Алексей (T.Corona Exiv), время — 03:07,45
  3. место — Телегин Дмитрий (M. Pajero), время — 03:19,79
IV класс:
  1. место — Малеев Илья (S.Impreza), время — 03:02,41
  2. место — Кругляков Денис (S.Forester), время — 03:07,29
  3. место — Орлов Сергей (T.Celica), время — 03:26,57

Отметим, что 25 января на территории аэродрома «Пушистый» прошел также и первый этап открытого Чемпионата Сахалинской области по ралли-спринту. В нихп риняли участие 13 гонщиков, их в зависимости от автомобиля разделили на два класса. Зрители могли наблюдать по-настоящему зрелищные заносы на крутых поворотах.

В первом этапе лучшими стали:

В классе Ралли-спринт «1600»:

  1. место — Старокожко Кирилл (ЛАДА2107) набрал 36 баллов, время — 03:12,00
  2. место — Дюганов Юрий (T.Sprinter Marino) набрал 34 балла, время — 03:14,34
  3. место — Кондрашин Максим (H.CRX) набрал 29 баллов, время — 03:28,12

В классе Ралли-спринт «2000»:

  1. место — Иванов Евгений (T.Celica) — 38 баллов
  2. место — Безрук Евгений (S.Outback) — 32 балла
  3. место — Малеев Илья (S.Impreza) — 32 балла

Спортсменам еще предстоит пройти два этапа, которые состояться в феврале и марте месяце, где будут выбраны лучшие гонщики Сахалина.

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