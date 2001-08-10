Победителей гонки «Pride Riсe» определили в Южно-Сахалинске
Детский спортивный забег с препятствиями «Pride Riсe» состоялся в Южно-Сахалинске. В нем поучаствовали около 250 юных островитян, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.
Мероприятие прошло на СТК «Горный воздух». Юные сахалинцы от 3 до 14 лет были поделены по возрастным категориям. Участники группы 3-5 лет прошли трассу 500 метров с пятью препятствиями. Дети от 6 до 14 лет соревновались на трассах от 1000 до 2000 метров с 10-15 препятствиями.
Дистанция 1 000 метров. Возраст 6-8 лет.
Среди мальчиков:
- Че Давид - 17.50,9
- Алексеев Андрей - 20.02,9
- Иванов Иван - 20.12,1
Среди девочек:
- Кузнецова Юлия - 15.24,7
- Черноусова Ева - 22.38,5
- Иванушко Светлана - 25.59,2
Дистанция 1 500 метров. Возраст 9-11 лет
Среди мальчиков:
- Огиенко Игорь - 16.45,1
- Снетков Артем - 16.59,3
- Иванов Федор - 18.07, 8
Среди девочек:
- Пирогова Диана - 26.01,3
- Тимофеева Екатерина - 28.24,5
- Эвелина Тюрина - 28.47
Дистанция 2 000 метров. Возраст 12-14 лет
- Пе Кирилл - 27.53,7
- Дорохов Степан - 31.54,3
- Чан Роман - 41.32,4
- В этом году мы впервые сформируем Детскую лигу. В течении всего года пройдут отборочные состязания, после которых определим лучших. Они попадут в сборную команду островного региона и отправятся на общероссийский финал. Он пройдет осенью, - рассказал организатор Александр Квак.
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