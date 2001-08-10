Победителей гонки «Pride Riсe» определили в Южно-Сахалинске

Детский спортивный забег с препятствиями «Pride Riсe» состоялся в Южно-Сахалинске. В нем поучаствовали около 250 юных островитян, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

Мероприятие прошло на СТК «Горный воздух». Юные сахалинцы от 3 до 14 лет были поделены по возрастным категориям. Участники группы 3-5 лет прошли трассу 500 метров с пятью препятствиями. Дети от 6 до 14 лет соревновались на трассах от 1000 до 2000 метров с 10-15 препятствиями.

Дистанция 1 000 метров. Возраст 6-8 лет.

Среди мальчиков:

Че Давид - 17.50,9 Алексеев Андрей - 20.02,9 Иванов Иван - 20.12,1

Среди девочек:

Кузнецова Юлия - 15.24,7 Черноусова Ева - 22.38,5 Иванушко Светлана - 25.59,2

Дистанция 1 500 метров. Возраст 9-11 лет

Среди мальчиков:

Огиенко Игорь - 16.45,1 Снетков Артем - 16.59,3 Иванов Федор - 18.07, 8

Среди девочек:

Пирогова Диана - 26.01,3 Тимофеева Екатерина - 28.24,5 Эвелина Тюрина - 28.47

Дистанция 2 000 метров. Возраст 12-14 лет

Пе Кирилл - 27.53,7 Дорохов Степан - 31.54,3 Чан Роман - 41.32,4

- В этом году мы впервые сформируем Детскую лигу. В течении всего года пройдут отборочные состязания, после которых определим лучших. Они попадут в сборную команду островного региона и отправятся на общероссийский финал. Он пройдет осенью, - рассказал организатор Александр Квак.