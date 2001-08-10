Три сахалинских борца завоевали путевки на юношеское первенство страны

Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет состоялось в Благовещенске. На ковер вышли спортсмены 16-17 лет из восьми регионов страны, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское минспорта.

- Участниками первенства стали свыше 300 борцов из Бурятии, Якутии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Еврейской Автономной, Амурской и Сахалинской области. Наши борцы выехали в Благовещенск благодаря финансовой поддержке министерства спорта островного региона и РОО «Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов» (президент Михаил Строков), - рассказывает старший тренер сборной команды области судья всероссийской категории Александр Ваулин.

В итоге сахалинские борцы сумели завоевать четыре бронзовые медали. Третьими призерами турнира стали Дмитрий Криворучко из Поронайска (весовая категория до 71 кг), Анна Боева из Анивы (до 73 кг), Эрик Ким (до 80 кг) и Александр Ефтеев (до 90 кг) из Южно-Сахалинска.

Призеров первенства ДФО подготовили тренеры Александр Ваулин и Батраз Кундухов (Южно-Сахалинск), Виталий Симановский (Анива), Владимир Курденков (Поронайск).

- Соревнования в Благовещенске были отборочными перед юношеским первенством страны. По его итогам Криворучко, Ким и Ефтеев завоевали право представлять ДФО на первенстве России, которое пройдет в первой половине марта в подмосковном Наро-Фоминске, - подытожил Александр Ваулин.