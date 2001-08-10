Сахалинцы смогут увидеть Этап Кубка мира на большом экране
Уже завтра, 12 февраля, стартуют соревнования Этапа Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин 2020».
Как сообщили ТИА "Острова" в областном минспорта, островитяне и гости региона смогут посмотреть состязания не только на трибунах финишной зоны трассы «Спортивная» и в прямой трансляции, но и на большом экране сцены, где проходила церемония открытия состязаний. Площадка на входной группе «Горного воздуха» оборудована трибунами на 270 посадочных мест.
Также по предварительной договорённости с муниципалитетом гонки будут транслироваться на двух видеоэкранах, расположенных на площади Ленина Южно-Сахалинска.
Помимо этого, просмотр будет доступен на экране биатлонного комплекса.
Прямая трансляция соревнований на английском языке будет доступна на сайте worldcup-sakhalin.org в разделе «Трансляции» на главной странице. Также на портале можно ознакомиться с расписанием гонок, узнать свежие новости, посмотреть фото и видео. Кроме того, прямые трансляции будут доступны на канале YouTube (PARALYMPIC)/Website.
Трансляцию на русском языке можно будет увидеть вечером на YouTube канале «ОТВ-Сахалин», а также на следующий день на телеканале «ОТВ-Сахалин». Комментировать гонки будет Андрей Симонов с телеканала «Матч ТВ».
О времени трансляций организаторы будут оперативно сообщать болельщикам на сайте worldcup-sakhalin.org, а также в официальных аккаунтах социальных сетей - worldcup_sakhalin2020 в Instagram и WPAS World cup Sakhalin 2020 в Facebook.
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