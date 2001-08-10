Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2020
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17:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут увидеть Этап Кубка мира на большом экране

Сахалинцы смогут увидеть Этап Кубка мира на большом экране

Уже завтра, 12 февраля, стартуют соревнования Этапа Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин 2020».

Как сообщили ТИА "Острова" в областном минспорта, островитяне и гости региона смогут посмотреть состязания не только на трибунах финишной зоны трассы «Спортивная» и в прямой трансляции, но и на большом экране сцены, где проходила церемония открытия состязаний. Площадка на входной группе «Горного воздуха» оборудована трибунами на 270 посадочных мест.

Также по предварительной договорённости с муниципалитетом гонки будут транслироваться на двух видеоэкранах, расположенных на площади Ленина Южно-Сахалинска.

Помимо этого, просмотр будет доступен на экране биатлонного комплекса.

Прямая трансляция соревнований на английском языке будет доступна на сайте worldcup-sakhalin.org в разделе «Трансляции» на главной странице. Также на портале можно ознакомиться с расписанием гонок, узнать свежие новости, посмотреть фото и видео. Кроме того, прямые трансляции будут доступны на канале YouTube (PARALYMPIC)/Website.

Трансляцию на русском языке можно будет увидеть вечером на YouTube канале «ОТВ-Сахалин», а также на следующий день на телеканале «ОТВ-Сахалин». Комментировать гонки будет Андрей Симонов с телеканала «Матч ТВ».

О времени трансляций организаторы будут оперативно сообщать болельщикам на сайте worldcup-sakhalin.org, а также в официальных аккаунтах социальных сетей - worldcup_sakhalin2020 в Instagram и WPAS World cup Sakhalin 2020 в Facebook.

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