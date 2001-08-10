Матчи дальневосточного первенства по хоккею стартовали в Южно-Сахалинске
Хоккеисты команды «Кристалл 2003» начали серию игр в рамках дальневосточного первенства по хоккею среди юношей до 17 лет.
Напомним, Южно-Сахалинск на турнире представляют воспитанники Никиты Михалева из спортивной школы «Кристалл». За плечами команды «Кристалл 2003» на сегодняшний день восемь серий по три игры, и текущее второе место в турнирной таблице, сообщили ТИА "Острова" в спортивной школе.
Сахалинские спортсмены выступают на «домашнем» льду спортивной школы «Кристалл» в Южно-Сахалинске. Командам предстоит провести в Южно-Сахалинске две серии игр, которые станут итоговыми для второго этапа турнира.
Серия из трех матчей стартовала вчера, 16 февраля. Команда «Кристалл 2003» встретилась с «Приморьем» из Уссурийска. Первый матч серии принес подопечным Никиты Михалева победу со счетом 8:4.
Всего в соревнованиях участвуют шесть команд из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Благовещенска, Южно-Сахалинска и пгт. Серебряный Бор (Якутия).
Таким образом, первый тур первенства ДФО среди юношей до 17 лет завершится 22 февраля. По общей сумме очков, набранных во всех календарных матчах, судьи определят победителей и призеров первенства. Итогом второго этапа станет определение лучшей команды, которая представит дальневосточный регион на первенстве России по хоккею среди юношей данной возрастной категории.
Матчи будут проходить на ледовой арене спортивной школы «Кристалл» (ул.Горького, 29) до 22 февраля. Вход на игры свободный.
17 и 18 февраля «Кристалл 2003» будет бороться за победу с командой «Приморье». Начало матчей в 12:00.
20, 21, 22 февраля нашим соперником станет «Адмирал» из Владивостока. Начало матчей 20 февраля в 12:00, 21 февраля в 13:00, 22 февраля финальный матч с «Адмиралом» состоится в 11:15.
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