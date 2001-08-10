Пять организаций Поронайска посоревновались в лыжных гонках

В Поронайске прошли соревнования по лыжным гонкам среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады на Кубок мэра городского округа.

В соревновательный день на лыжи встали работники пяти организаций, учреждений и предприятий района. Свои команды представили Спортивная школа, детский сад «Кораблик», МУП «ПКК-1», Администрация Поронайского городского округа и подразделения, входящие в компанию «РЖД». В состав каждой команды вошли четыре спортсмена, которым предстояло преодолеть по километру трассы. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации Поронайска.

По итогам эстафеты лучшее время показала команда Администрации Поронайского городского округа (23:20:08). Второе место заняла команда железнодорожников «Локомотив», показав время 25:02:72. Третье место – у поронайской Спортивной школы (26:26:96).

После завершения забега состоялась церемония награждения. Победители и призеры состязаний получили грамоты, кубки и медали от организаторов - Департамента образования, культуры и спорта. Награды вручил вице-мэр округа Александр Ищенко.