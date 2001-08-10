Roscongress Sport Club и Единая лига ВТБ открыли сезон баскетбольных матчей

Roscongress Sport Club и Единая лига ВТБ провели в Москве гала-матч по баскетболу с участием представителей деловой элиты, знаменитых артистов и спортсменов. Встреча прошла в рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ.



Олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов руководил командой «синих», которую составили: президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, глава ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов, актер Станислав Ярушин, генеральный директор «Федеральная пассажирская компания» Пётр Иванов, чемпион Европы, амбассадор программы СИБУРа по развитию баскетбола Сергей Быков, двукратный призер чемпионатов мира по баскетболу Сергей Панов.

Двукратный призер олимпийских игр по баскетболу, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин была главным тренером команды «красных», в которой отметим члена совета директоров «Металлоинвест» Валерия Казикаева, руководителя Gemcorp Russia Альбера Сагиряна, актера Кузьму Сапрыкина, сыгравшего в фильме «Движение вверх», знаменитого футболиста Василия Березуцкого, солиста Московского театра оперетты Ивана Викулова, чемпиона Европы по баскетболу Алексея Саврасенко.

«Красные» выиграли – 23:21, а лучшим игроком матча был признан Станислав Ярушин. «Главный победитель в таких матчах – это баскетбол. Вместе с Фондом Росконгресс мы уже несколько лет проводим матчи в рамках Петербургского международного экономического форума, а этой встречей открыли баскетбольную программу в Москве. Регулярно собирать на баскетбольной площадке успешных в разных сферах людей – это отличная возможность для продвижения нашего вида спорта», – отметила Илона Корстин.

В главном событии Матча звезд Единой лиги ВТБ команда «Звёзды мира» в овертайме выиграли у «Звёзд России» – 164:162. Самым результативным в матче стал игрок «Химок» Алексей Швед, набравший 42 очка. Больше всех очков – 34 – у «Звёзд мира» набрал американский защитник ЦСКА Майкл Джеймс. Баскетболист саратовского «Автодора» Александр Петенёв выиграл конкурс бросков сверху, а в конкурсе трехочковых бросков победил снайпер «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон.

Напомним, на соревнования поехал и сахалинский баскетболист Денис Павлинкович. Он играет за команду «Страйк» школы № 1 Поронайска.