Южно-Курильск присоединился ко Всероссийской гонке «Лыжня России-2020»
В районах Сахалинской области акция «Лыжня России» прошла еще в начале февраля, но по погодным условиям южнокурильчане не смогли тогда к ней присоединиться. 22 февраля массовый лыжный забег состоялся и на Кунашире. На старт вышли лыжники всех возрастов.
Спортсменов приветствовала первый вице-мэр Елизавета Андреева: «Позвольте всем вам пожелать скользкой и ровной лыжни, воли к победе и отличного результата».
Первыми стартовали самые юные участники, мальчики и девочки 6-9 лет. Их дистанция составила 500 м. Затем на лыжню вышли дети в возрасте 10-11 лет, которым предстояло пройти 1 км. Ребят 12-13 лет ожидал рубеж в 1,5 км. Юноши и девушки в возрасте 14-17 лет пробежали на дистанцию 2,5 км.
А завершили массовую лыжную гонку мужчины и женщины. Женская дистанция - 2.5 км. Мужская вдвое больше - 5 км.
Всех участников и болельщиков организаторы угощали горячими пирожками, блинами, кашей и чаем. Шефскую помощь оказали воины пулеметно-артиллерийского полка из п. Лагунное. Все победители лыжных гонок были награждены грамотами, специально изготовленными медалями и сувенирами. Сообщает ТИА «Острова», ссылаясь на Южно-Курильского района.
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