1000 медалей COVID-19.НЕТ вручат участникам сахалинских соревнований

ОГАУ «Центр спортивной подготовки Сахалинской области» анонсировал медали, посвящённые нашумевшей теме этого года – новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Дизайн медалей был разработан специалистами ведомства. Партия наград составила 1000 экземпляров.

- Несмотря на то, кто коронавирус внёс серьёзные изменения в нашу жизнь, сахалинцы не прекращают заниматься спортом. Об этом можно судить и по онлайн-соревнованиям, которые проходили во время самоизоляции, и по домашним видеоурокам с тренировками, и многом другом. Именно поэтому мы решили создать медали, которые показывают, что Сахалинская область, несмотря на любые невзгоды, остаётся со спортом, - рассказал начальник отдела физкультурных и спортивных мероприятий ОГАУ «Центр спортивной подготовки Сахалинской области» Никита Гриник.

Тематические медали будет вручаться участникам предстоящих соревнований, которые пройдут в рамках проекта «COVID-19.НЕТ». Первым спортивным мероприятием, где сахалинцы смогут получить награды станет Анивский триатлон-2020, который пройдёт 16 августа.