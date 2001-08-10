В Поронайске прошли соревнования «Безопасное колесо»

15 сентября обучающиеся семи образовательных организаций Поронайского района соревновались, чтобы определить сильнейшую команду, которая будет представлять свой район на областном конкурсе - соревновании «Безопасное колесо».

Соревнование состояло из нескольких этапов: творческий конкурс агитбригад, знание правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи, велоэстафеты, знание основ безопасности жизнедеятельности.

Бесспорным лидером стала команда средней школы № 2 г. Поронайска, набрав наибольшее количество баллов (Полина Макарова, Софья Козлова, Ярослав Абдукахаров, Александр Пономарев). На втором месте – команда МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска (Кирилл Степанюк, Тимофей Ромашин, Диана Савченко, Полина Яньшина), и завершила тройку призеров команда средней школы с. Восток (Матвей Филин, Олег Вдовин, Виктория Кудрявцева, Арина Сергеева). Все ребята за свои знания и умения были поощрены кубками, грамотами и призами.

Главный приз конкурса, велосипед, достался лучшим. Наибольшее количество баллов в личном первенстве во всех номинациях конкурса набрали Софья Козлова - участница команды МБОУ СОШ №2 г. Поронайска и Кирилл Степанюк - ученик МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска.

Награждение участников и победителей муниципального конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» проведено за счет средств муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Поронайском городском округе».

Команда победителей школы №2 г. Поронайска примет участие в областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в период с 28 сентября по 04 октября 2020 года.