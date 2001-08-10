Кубок островного региона разыграют две футбольные команды

Финальный матч Кубка островного региона по футболу разыграют на Сахалине. За почетный трофей сразятся команда "Сахалин-М" из областного центра и "Шахтер" из Быкова.

Решающий матч состоится на стадионе "Спартак" 17 октября. Начало игры в 16:00. Болельщикам обязательно иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Как рассказали в региональном Минспорта, Кубок области - старейший из существующих турниров островного масштаба. Впервые он прошел в 1939 году.