Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2020
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16:42, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Кубок островного региона разыграют две футбольные команды

Кубок островного региона разыграют две футбольные команды

Финальный матч Кубка островного региона по футболу разыграют на Сахалине. За почетный трофей сразятся команда "Сахалин-М" из областного центра и "Шахтер" из Быкова.

Решающий матч состоится на стадионе "Спартак" 17 октября. Начало игры в 16:00. Болельщикам обязательно иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Как рассказали в региональном Минспорта, Кубок области - старейший из существующих турниров островного масштаба. Впервые он прошел в 1939 году.

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