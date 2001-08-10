На Сахалине открыли современный универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс. На его площадке в областном центре сегодня прошли первые соревнования - этап спартакиады трудовых коллективов областного центра по мини-футболу. В дальнейшем здесь будут тренировать воспитанников спортшколы олимпийского резерва (СШОР) зимних видов спорта, проводить различные спортивно-массовые мероприятия.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) включает в себя поле размером 60х30 метров, антивандальные тренажёры, легкоатлетическое ядро на 200 метров, прыжковую яму, площадки для баскетбола и волейбола, зрительскую зону на 100 сидячих мест и раздевалку. Руководство СШОР зимних видов спорта, в чьём ведомстве находится спорткомплекс, установило ограждение и планирует смонтировать на территории освещение для занятий в тёмное время суток.

– Комплекс построен в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Это второе подобное сооружение в регионе. Первый физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа успешно функционирует в Анивском районе, – рассказала директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

Объект уже успели «опробовать» воспитанники спортшколы.

– Новая площадка даёт больше возможностей развиваться, становиться сильнее и показывать лучшие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, – поделился мнением 17-летний лыжник Максим Козырев.

На территории комплекса также можно будет выполнять нормативы ГТО. А в ближайших планах он должен принять всех желающих заниматься спортом.

– Сейчас мы реализуем два социальных проекта для жителей области – «социальный фитнес» и «утренняя зарядка», которые проходят на лыжероллерной трассе по улице Венской. На время зимне-весеннего периода решено перенести их на территорию нового спорткомплекса. Занятия будут проводится в определенные дни по расписанию, посещать их смогут все желающие, – отметил директор СШОР зимних видов спорта Максим Шибаров.