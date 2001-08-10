Нормативы ГТО приняли у дошколят
Специалисты регионального центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Зима» приняли нормативы у воспитанников южно-сахалинского детского сада №36 «Мальвина».
25 дошкольников пробежали скоростную 30-метровку, проверили гибкость, а также выявили лучших в состязании на выносливость в кроссе на 1000 метров.
- Для нас это возможность оценить возможности наших воспитанников, и отобрать лучших для участия в крупных спортивных мероприятиях, которые проводятся на протяжении всего учебного года, - отметила инструктор по физической культуре детского сада Каролина Козырь. – Для самих детей – это огромная мотивация, показывать лучший результат. Они стараются, тренируются, и хотят быть победителями и получить знаки отличия комплекса ГТО.
7-летняя Маргарита Пономарева стала победительницей в состязании на выносливость – кроссе на 1 км.
- Я очень люблю бегать, это мое самое любимое занятие. Бег мне дается легко, поэтому я совсем не устала, пробежав 4 круга вокруг садика, - отметила юная спортсменка.
Все участники состязаний получили памятные подарки от регионального центра тестирования ГТО «Зима».
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