Нормативы ГТО приняли у дошколят

Специалисты регионального центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Зима» приняли нормативы у воспитанников южно-сахалинского детского сада №36 «Мальвина».

25 дошкольников пробежали скоростную 30-метровку, проверили гибкость, а также выявили лучших в состязании на выносливость в кроссе на 1000 метров.

- Для нас это возможность оценить возможности наших воспитанников, и отобрать лучших для участия в крупных спортивных мероприятиях, которые проводятся на протяжении всего учебного года, - отметила инструктор по физической культуре детского сада Каролина Козырь. – Для самих детей – это огромная мотивация, показывать лучший результат. Они стараются, тренируются, и хотят быть победителями и получить знаки отличия комплекса ГТО.

7-летняя Маргарита Пономарева стала победительницей в состязании на выносливость – кроссе на 1 км.

- Я очень люблю бегать, это мое самое любимое занятие. Бег мне дается легко, поэтому я совсем не устала, пробежав 4 круга вокруг садика, - отметила юная спортсменка.

Все участники состязаний получили памятные подарки от регионального центра тестирования ГТО «Зима».