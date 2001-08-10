Южносахалинские студенты провели соревнования по мини-футболу
На мини-футбольном поле городского парка культуры и отдыха завершились соревнования по мини-футболу в рамках Универсиады студенческих команд города Южно-Сахалинска. В очередном этапе универсиады приняли участие 5 команд институтов и колледжей высших и профессиональных образовательных учреждения областного центра.
В течении трех дней команды оспаривали первенство на искусственном газоне стадиона «Космос». Соревнования проходили по круговой системе, где каждой команде пришлось провести встречи со всеми участниками состязаний.
По итогам соревнований третье место заняла команда института естественных наук и техносферной безопасности, на втором месте расположилась команда института психологии и педагогики. Победителями промежуточного этапа универсиады традиционно стали представители ЮСПК.
Ранее студенты уже выявили сильнейшего в соревнованиях по настольному теннису, впереди у учащихся состязания по нормативам комплекса ГТО. Заключительным испытанием для участников станет лыжная гонка, после которой по наибольшему количеству очков в общем зачете и будет выбран победитель универсиады.
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