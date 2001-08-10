Сахалинские дошколята соревнуются в выполнении нормативов комплекса ГТО

Первенство по многоборью в рамках выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стартовало в островной столице. Воспитанники из 35 дошкольных учреждений вступили в борьбу за знаки отличия I возрастной ступени.

В соревнованиях примут участие более 200 участников. Спортсмены по группам будут соревноваться в силе, гибкости, скорости и других показателях на протяжении четырех дней.

Позади у дошкольников первый этап первенства. Осенью юные атлеты оспаривали победу в дисциплине бег на 30 метров и 1 км. Накануне стартовал второй этап, где ребятам предстояло выполнить пять видов испытаний: прыжок с места двумя ногами, наклон вперед из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, метание теннисного мяча в цель и подъем туловища из положения лёжа.

- С шестилетнего возраста закладываются основные физические качества, такие как быстрота, сила, выносливость и гибкость. Мы делаем акцент на дошкольниках, чтобы в дальнейшем у них сформировалось правильное отношение к спорту. Хочу отметить, что сильная сторона наших детей — это выносливость, но для достижения высоких результатов каждый навык надо развивать, - подчеркнул руководитель регионального центра тестирования ГТО Сахалинской области Виктор Пальшин. - Каждый год мы обновляем свои методические рекомендации и корректируем подход к выполнению нормативов для улучшения качества спортивного воспитания ребят.

С миром спорта маленьких воспитанников детского сада № 5 «Полянка» знакомит Вера Чудинова. Инструктор по физической культуре и спорту способствует здоровому развитию ребят и готовит их к успешному выполнению нормативов комплекса ГТО.

- Мы участвуем в этих состязаниях каждый год. Подготовка идет на постоянной основе. Сложности возникают с метанием, сил пока хватает не у всех, но мы над этим работаем. По нашим прогнозам, четверо ребят из нашей команды идут на золото, - рассказала Вера Чудинова.

Высокие шансы на победу и у шестилетнего Михаила Стреленко, он успел выполнить 40 отжиманий за ограниченное время. Юный атлет увлекается спортом и планирует получить знак отличия.

- Отжимания получились хорошо, но больше всего мне понравилось качать пресс на время. Я хожу на борьбу и люблю заниматься спортом, - поделился впечатлениями Михаил.

Итоги состязаний подведут по окончании соревновательного периода в командном и личном зачете.