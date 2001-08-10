Сахалинские школьники разыграли медали первенства по бадминтону

Первенство Сахалинской области по бадминтону среди школьников в парном разряде провели на базе спортшколы по волейболу. Более 40 спортсменов приняли участие в состязании.

Победу оспаривали школьники из Южно-Сахалинска, Корсакова и сёл Соловьевка, Троицкое и Березняки. Спортсмены соревновались в двух возрастных группах: 10-13 и 14-17 лет. Старшие участники сыграли предварительные парные игры по группам. Далее победители из каждой группы разыграли призовые места. В младшей возрастной категории провели круговой розыгрыш с выявлением победителей по итогу игр.

- В течение года мы проводим турниры, лидеры которых встречаются на завершающих стартах – первенстве области. В рамках дополнительного образования преподаватели физкультуры проводят занятия по бадминтону в общеобразовательных школах, - отметил председатель областной федерации бадминтона Сергей Владимирович Долгов.

Учитель физкультуры Елена Борода из СОШ № 31 преподает бадминтон недавно, но ее подопечные уже делают успехи.

- Бадминтон - это ювелирный вид спорта. Важна координация, внимание, скоростная выносливость и спокойствие. Дети очень заинтересованы в занятиях. Сейчас в секции порядка 15 человек, с которыми мы тренируемся трижды в неделю. У нас есть весь необходимый инвентарь: стойки, сетки, ракетки, воланы. Также большая поддержка от директора школы, - подчеркнула Елена Валентиновна.

По итогам соревнований лучшими среди девочек до 13 лет стали Арина Байкина и Марьям Мирзалиева. Серебро в этой категории у Аделины Кайниной и Алены Сосниной. Третье место досталось Екатерине Щемелевой и Нине Новельской.

Обладательница второго места Алёна Соснина занимается бадминтоном на базе СОШ № 16 уже два года и планирует стать профессионалом.

- Тренер подсказывал, как лучше вести игру и какую тактику выбрать. В первой игре было поражение, а во второй мы собрали все свои силы и одержали победу, - поделилась участница соревнований.

Среди мальчиков до 13 лет лидерами стали Владислав Головнин и Матвей Ефремов. Спортсмены Савелий Панько и Максим Каротич заняли второе место, обогнав обладателей третьего - Марика Лашкаршоева и Кирилла Эйзнера.

В старшей группе среди девушек золото у Кристины И в паре с Анастасией Ким. Спортсменки Анастасия Ракутина и Дарья Ромасева на втором месте, а замкнули тройку призеров Ольга Золотухина и Софья Ким.

Лучшими среди юношей признали Ивана Метелева и Дениса Астапенко. Бадминтонисты Вячеслав Осокин и Сергей Лекунов заработали серебряные медали, а Евгений Ципровский и Максим Брагин завершили соревнования с бронзой.