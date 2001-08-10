Сахалинские каратисты отправились за медалями в Новосибирск

Спортивная сборная команда Сахалинской области по каратэ отправилась в Новосибирск, чтобы принять участие в традиционных всероссийских соревнованиях по олимпийскому каратэ «Кубок успеха», которые пройдут со 2 по 4 апреля.

За звание сильнейшего будут бороться более 1000 спортсменов из 27 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Островной регион в Новосибирске представят воспитанники СШОР восточных видов единоборств, спортсмены центра спортивной подготовки Сахалинской области и федерации каратэ Южно-Курильска.

Напомним, что на последнем «Кубке Успеха» сахалинские каратисты стали вторыми в общекомандном медальном зачете.

Видеотрансляция турнира пройдет на сайте

http://www.uspekh-karate.ru и на youtube-канале ФКР-ТВ.