Сахалинские каратисты отправились за медалями в Новосибирск
Спортивная сборная команда Сахалинской области по каратэ отправилась в Новосибирск, чтобы принять участие в традиционных всероссийских соревнованиях по олимпийскому каратэ «Кубок успеха», которые пройдут со 2 по 4 апреля.
За звание сильнейшего будут бороться более 1000 спортсменов из 27 регионов России и стран ближнего зарубежья.
Островной регион в Новосибирске представят воспитанники СШОР восточных видов единоборств, спортсмены центра спортивной подготовки Сахалинской области и федерации каратэ Южно-Курильска.
Напомним, что на последнем «Кубке Успеха» сахалинские каратисты стали вторыми в общекомандном медальном зачете.
Видеотрансляция турнира пройдет на сайте
http://www.uspekh-karate.ru и на youtube-канале ФКР-ТВ.
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