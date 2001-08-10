Сахалинцы смогут дать названия трассам горы Красная

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» запускает конкурс на лучшие названия трасс горы Красная. Долгожданное открытие горы состоялось 17 января этого года, всего на ней построено 5 трасс, имеющих только технические названия. «Горный воздух» предлагает всем желающим придумать наименование для каждой из них и стать частью истории не только Комплекса, но и Сахалинской области.

Предложить свои идеи можно перейдя по ссылке https://forms.gle/ vB7YjHUBRNxc9tRx7 Обязательно необходимо указать свои ФИО, контактный телефон и название для всех или одной из трасс. Для удобства организаторы конкурса отметили их на карте.

- Всем известно – как яхту назовёшь, так она и поплывёт. Поэтому важно выбрать достойные наименования для трасс, на которых будут кататься наши земляки и гости островного региона, - подчеркнул руководитель по эксплуатации горнолыжных трасс СТК «Горный воздух» Никита Буланенко. - Они должны быть запоминающимися, не слишком сложными для произношения и самое главное – соответствовать характеристикам трасс: рельефу, протяжённости, особенностям, а также иметь связь со знаковыми для Сахалина событиями или местами.

Приём заявок пройдёт с 3 мая по 3 июня.

После окончания заявочной кампании организаторы выберут три лучших названия к каждой трассе из числа предложенных участниками. Далее будет объявлено народное голосование и подведены итоги.

Всего планируется определить пять победителей, предложивших наиболее подходящие названия. Так, число победителей будет равно количеству трасс горы Красная.

Результаты конкурса объявят 10 июня. Победители получат семидневный ски пасс на горнолыжный сезон 2021/2022 и брендированную сувенирную продукцию от СТК «Горный воздух».

Напомним, гора Красная - самая высокая точка на Комплексе – 779 метров над уровнем моря – это почти на 200 метров выше соседней горы Большевик. С вершины открывается живописный вид на море – Анивский залив, Сусунайскую низменность, на которой видны не только город Южно-Сахалинск, но и Корсаков, село Троицкое и даже Анива.

В планах СТК «Горный воздух» на следующий сезон открытие горы Красная для ежедневного посещения любителями горнолыжного спорта.