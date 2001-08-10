В Южно-Сахалинске завершился юбилейный шахматный фестиваль

В Южно-Сахалинске завершился X юбилейный детский шахматный Фестиваль «Волшебная ладья». Он собрал почти 200 участников из нескольких муниципалитетов острова, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- В прошлые выходные состоялся «Турнир новичков» в двух возрастных группах. Они сыграли в быстрые шахматы. А сейчас прошли «Турнир претендентов», «Турнир чемпионов» и Суперлига в классических шахматах. В каждом из них было семь туров по швейцарской системе с контролем времени 60 минут на партию + 10 секунд за каждый ход, - пояснил главный судья соревнований Виталий И.

В «Турнире претендентов» было заявлено 34 участника. Для них, несмотря на юный возраст, это были уже не первые состязания. Хотя, конечно, на самом деле они новички в шахматах. Многие из них еще даже не ходят в школу, зато слонами и конями ходят очень даже проворно.

Со старта вперед вырвался Вадим Сапрыкин, одержавший четыре победы подряд. В пятом туре он слегка перевёл дух, сыграв вничью с Игорем Варсеговым. Однако заминкой лидера никто воспользоваться не смог, и в итоге Вадим финишировал первым. В активе победителя – 6 очков.

- Мне больше всего запомнилась партия из седьмого тура. Запомнилась тем, что даже если ты «прозевал» ферзя, то не нужно сдаваться, а нужно собраться и бороться до конца. Мои ближайшие планы: усердно заниматься шахматами, повышать уровень игры и побеждать, - обещает Вадим Сапрыкин.

На пол-очка от него отстали Егор Костыренко и Андрей Яхменёв. По дополнительным показателям второе место занял Егор, а Андрей – третье (он, к слову, первый раз стал призером такого крупного турнира).

Тройка лидеров среди девочек: Диана Мандракова (в прошлом году она заняла первое место в старшей группе «Турнира новичков»), Виктория Еникеева, Екатерина Талюк.

«Турнир чемпионов» собрал 34 шахматиста. Это те, кто уже побеждал и занимал призовые места на «Волшебной ладье», других городских и областных состязаниях.

Здесь лучший результат среди участников всех трех турниров показал Павел Симахин. Он выиграл шесть партий и сыграл вничью с Семеном Син. Золотой результат Павла – 6,5 очков.

- Я чувствую радость и гордость. Моя мечта сбылась: я получил первое место и заработал мой первый кубок. Я ожидал этого результата, потому что поставил себе эту цель. Я даже будильник поставил на 6 часов, чтобы лучше подготовиться к партии, - улыбнулся Павел Симахин.

В какой-то другой раз 6 очков из 7 могли бы принести первое место, но, увы, сейчас Семен Син вынужден довольствоваться титулом вице-чемпиона.

По 5 очков набрали Максим Костерин (третье место в общем зачете), Софья Пак (первое место среди девочек), Вероника Осташко (второе место среди девочек). Третьей среди девочек стала Вероника Старинская (4,5 очка).

- Моей главной конкуренткой была Вероника Осташко. Это очень достойный соперник! Я рада, что по итогам турнира завоевала право в следующем Фестивале сыграть в Суперлиге. Понимаю, что мне там будет очень тяжело, потому что там очень сильные ребята. Мне очень помогают мои тренировки, тренировки и еще раз тренировки. А еще я считаю, что нужно очень сильно любить шахматы, и тогда все получится, - рассказала Софья Пак.

- Главными фаворитами многие считали Максима Костерина и охинских ребят, но Павел Симахин провел турнир на одном дыхании и заслуженно победил. Началось все с его партии против Максима Костерина, в которой перевес переходил от одного к другому, были ошибки и «зевки». Последним ошибся Максим, а Павел, поймав победу за хвост, уже не отпускал ее до конца турнира. Пожалуй, это главная сенсация во всех турнирах. Будем теперь его следить за его успехами. Что касается Сони Пак, то многие тренеры отмечают ее рост от турнира к турниру, - добавила организатор и идейный вдохновитель «Волшебной ладьи» мастер ФИДЕ Татьяна Маринина.

В Суперлиге играл весь цвет юношеских шахмат островного региона. Здесь заявились 18 участников.

В первом туре восемь из них одержали победы. После второго тура это количество скукожилось вдвое, словно шагреневая кожа в руках скряги из романа Оноре де Бальзака. После третьей партии на вершине турнирной таблицы остались Максим Кан и Артем Хуснулгатин.

В четвертом туре они ожидаемо играли между собой. Баттл лидеров завершился победой Артема, который на одно очко оторвался от своих преследователей.

До финиша турнира оставалось три тура, и многие в этот момент обреченно махнули рукой на интригу. Однако, не будем забывать, что это беспощадные детские шахматы, где эмоции зачастую превалируют над логикой, и далеко не всегда фавориты берут своё.

За тур до финиша ближе всех к победе были Борис Син, Денис Медзиновский и Артем Хуснулгатин, набравшие по 4,5 очка. На полшага от них отставали Герман Коростелёв, Михаил Парецкий и Михаил Бамбизо.

Лидеры в последнем туре сыграли по-разному: Денис проиграл, Артем довольствовался ничьей, Борис выиграл.

Естественно, что в данном случае Борис выиграл не только партию, но и турнир. Результат победителя – 5,5 очков из 7 возможных. Серебряный призер – Артем Хуснулгатин (5 очков).

В бронзовый вагон уходящего поезда успел заскочить Михаил Бамбизо, который нанес поражение Денису Медзиновскому. Михаил тоже набрал 5 очков, но уступил серебряную награду по дополнительным показателям.

В ТОП-5 также пробились Михаил Парецкий и Денис Медзиновский, набравшие по 4,5 очка.

- Наиболее запоминающейся для меня была партия с Артемом Хуснулгатиным. Я играл белыми. Мы разыграли разменный вариант Французской защиты. После дебюта у меня было хуже. Но в эндшпиле мне удалось устоять, и мы согласились на ничью. Артем был моим самым сильным конкурентом, и его оплошности помогли мне занять первое место, - раскрыл секрет своей победы Борис Син.

Лучший результат среди девочек показала Таисия Дворцова. После трех туров у нее было только 1 очко, зато в четырех заключительных она обошлась без поражений. На втором месте – Алиса Маринина, на третьем – Регина Любарская.

- Участники показали очень высокий уровень игры. Видно, что ребята занимаются и растут в плане мастерства. В Суперлиге хочется отметить Таисию Дворцову. Она недавно приехала с первенства России. В Сочи она показала не очень высокий результат, но тем не менее, первенство страны дало свои плоды, и виден резкий скачок в ее игре. Надеемся, что в следующем сезоне она покажет еще более высокие результаты. Порадовала и Алиса Маринина. Влад Черняев – настоящий герой шахмат. Он прилетел с первенства России только на второй день турнира, но несмотря на реакклиматизацию смог сыграть несколько хороших партий, - подытожила Татьяна Маринина.