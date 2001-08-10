Сахалинские велогонщики готовятся к

Началась подготовка к шоссейным велосоревнованиям "Анивская весна". Мероприятие пройдет в Анивском районе 23 мая от села Огоньки в сторону г. Невельска. Организаторами соревнований выступили администрация МО «Анивский городской округ», Спортивная школа г. Анива, Велоклуб "Сахалин байк", "Федерация триатлона Сахалинской области".

Регистрация на индивидуальную гонку с раздельным стартом уже началась и доступна по ссылке - http://bike.sakhalin.ru/reg. К участию приглашаются все желающие от 18 лет и старше. Спортсмены будут разбиты на несколько категорий:

"М" — Мужчины от 18 – до 34 лет, от 35 до 49 лет, и от 50 лет и старше

"Ж" — Женщины от 18 – до 34 лет, от 35 до 49 лет, и от 50 лет и старше

Регистрация участников в день соревнований будет производиться с 08.30 до 09.30 минут. В 09:45 парад открытие, в 10:00 будет дан первый старт. Для участия в велогонке рекомендуется использовать шоссейный велосипед и обязательно наличие шлема, (каски). Дополнительную информация можно получить по номеру телефона: 8(42441) 40339.

Доставка участников к месту старта осуществляется самостоятельно, а также организаторами будет предоставлен автобус. Выезд в 08:00 от пл. Победы, г. Южно-Сахалинск. Обратно транспорт отправится в областной центр по окончанию гонки. Участник обязан предъявить паспорт (копия паспорта допускается), медицинский допуск, страховку.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом - это дисциплина шоссейного велоспорта, где гонщики стартуют и едут поодиночке в стремлении преодолеть дистанцию за минимальное время. Каждый, едет сам за себя, борясь со встречным ветром, сообщили ТИА "Острова" в анивской администрации.