На Сахалине «Ловецкий перевал» готов принять участников экстремальной велогонки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 июля на автодороге Огоньки - Невельск пройдет велогонка "Ловецкий перевал". Анивская спортивная школа приглашает как профессиональных велосипедистов, так и любителей принять участие в спортивном мероприятии. Для участия в соревнованиях необходимо иметь медицинскую справку и страховку. По всем вопросам велогонки "Ловецкий перевал" можно проконсультироваться по телефону 8-914-094-56-56.

- Эти соревнования в Анивском районе относительно новые и интересные, как для велогонщиков со стажем, так и для новичков. Поэтому приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях. Будет на что посмотреть и есть возможность показать себя, - рассказал ТИА "Острова" директор спортивной школы Анивы Михаил Шамсутдинов.

Финальный отрезок гонки - непрерывный подъем с набором высоты 600 метров. Финиш на Ловецком перевале, на месте стоянки и отдыха автомобилистов. В рамках соревнований предусмотрено 8 категорий участников:

"М" - Мужчины 18-35 лет;

"М" - Мужчины 36-50;

"М" - Мужчины 51 и старше

"Ж" - Женщины 18 - 35 лет;

"Ж" - Женщины 36 – 50 лет;

"Ж" - Женщины 51 и старше

Впервые новая категория: "Маунтинбайк":

"М" - Мужчины 18 и старше,

"Ж" - Женщины 18 и старше

Старт гонке будет дан на четвертом километре автомобильной трассы "Огоньки - Невельск" в 10:00. Спортсмены стартуют раздельно, с интервалом в одну минуту. "Ловецкий перевал" - это экстремально, интересно и необычно, к тому же это отличная тренировка перед триатлонами Aniva-sprint и Iron Sakh.