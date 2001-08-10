На Сахалине прошли гонки по бездорожью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зрелищные внедорожные соревнования Rainforest Challenge Sakhalin 2021 прошли в островном регионе. 37 экипажей оспаривали победу на протяжении двух дней. Традиционно гонщики стартовали на аэродроме "Пушистый", рассказали ТИА "Острова" в регионалном министерстве спорта.

Внедорожные состязания RFC Sakhalin проходят на острове с 2016 года. Ежегодно это событие с нетерпением ждут не только спортсмены, но и болельщики. Прошлым гонкам уделялся один день, а в этом году в состязания заняли два полноценных дня. На RFC Sakhalin 2021 привлекли автомобильный клуб Pajero, который принял участие в любительских состязаниях.

Любители экстремального автоспорта на время преодолевали спецучастки – спуски, подъемы и рвы. В зависимости от уровня подготовки внедорожника, команды распределялись по соревновательным категориям - от стандартных машин до самостоятельно построенных и подготовленных авто-монстров.

По итогам стартов в категории R1 Prototype золото завоевали Василий Шумаев и Павел Краснухин, серебро у Константина Игошева и Данила Лосева, бронза досталась Алексею Богатырю и Пётру Гаврикову.

В категории R2 Modified не было равных Денису Устюгову вместе с Дмитрием Остапенко, на втором месте Юрий Юрков и Павел Соколов, а замкнули тройку призеров Иван Клебанов и Виталий Васильев.

Алексей Гринкевич и Константин Пимкин стали лидерами в категории R3 Standart, обогнав серебряных призеров Владимира Минайлова и Александра Дронова. Третьими стали Анатолий Петров и Владимир Стариченков.

Лучшим в категории ATV стал Андрей Бехтгольд, второе место за Виталием Добровольским, а бронзовая медаль досталась Константину Леньо.

Призёры гонки получили дипломы, медали и подарки от спонсоров. Кроме того, тройка победителей в классе R1 получила сертификаты на скидку для участия в гранд-финале RFC в Малайзии.

Также у сахалинских гонщиков по бездорожью запланирована поездка на финал RFC-серии в гонке «Тропа тигра», которая пройдёт с 12 по 15 августа в Приморье.

- Мероприятие прошло отлично. Количество участников с каждым годом неуклонно растет - выступили порядка 10 новых экипажей. Растет уровень мастерства гонщиков, они все лучше и лучше справляются с дистанциями, сошедших было минимум и обошлись без травм. Эти два дня прошли напряженно для организаторов и участников в тактическом и моральном плане, - резюмировал основатель Rainforest Challenge Sakhalin Алексей Богатырь.

Организаторами мероприятия выступили спортшкола по техническим видам спорта совместно с федерацией автомобильного спорта Сахалинской области при поддержке министерства спорта Сахалинской области, агентства по делам молодёжи Сахалинской области, центра спортивной подготовки Сахалинской области, областного министерства цифрового и технологического развития, агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области, а также Администрации Корсаковского городского округа.