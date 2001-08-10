Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2020
Сегодня 15:20
61,41|68,42|64,55
Предстоящая неделя на Сахалине и Курилах будет морозной
10:30, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Свыше 300 млн рублей задолжали по госконтрактам на Сахалине

Органы прокуратуры Сахалинской области проверили соблюдение законодательства при оплате заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба контролирующего ведомства.

Так, прокуратура Томаринского района установила, что ЦРБ в Томари имела задолженность по оплате 35 государственных контрактов на поставку продуктов, медикаментов и других товаров, размер которой составил 2,8 млн. рублей.

По результатам рассмотрения представления прокурора задолженность по контрактам погашена полностью.

В результате вмешательства городского прокурора Долинска оплачены 42 миллиона рублей муниципального контракта на строительство средней школы в райцентре (оснащение актового зала). Контракт заключали в рамках реализации национального проекта «Образование».

По представлению Александровск-Сахалинского городского прокурора, внесенному мэру, погашена задолженность по шести исполненным муниципальным контрактам на сумму 45,5 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, всего в 2019 году прокуроры внесли 28 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 13 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, объявлено 3 предостережения,11 лиц привлечено к административной ответственности за нарушение сроков оплаты работ по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

В результате работы органов прокуратуры области по итогам 2019 года удалось добиться погашения задолженности в сумме более 300 млн. рублей по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?