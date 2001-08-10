Просроченные лекарства нашли в томаринской ЦРБ

Прокуратура Томаринского района проверила исполнение законодательства в сфере обращения лекарственных средств в деятельности местной центральной районной больницы.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, при проверке хирургического отделения медучреждения установлено, что лекарственные препараты с истекшими сроками годности хранились вне карантинной зоны; в стоматологическом отделении не соблюдались температурные условия хранения лекарств.

«В отношении главного врача больницы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если оно обязательно.

Об устранении нарушений законодательства главному врачу учреждения внесено представление», - отметили в ведомстве.

Рассмотрение меры реагирования находится на контроле прокуратуры района.