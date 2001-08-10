Условия для получения жилья расширят детям-сиротам, проживающим на Сахалине и Курилах
Накануне, 20 февраля, на заседании областной думы парламентарии в первом чтении приняли проект закона, регулирующий обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба Сахалинской областной думы, благодаря внесенным изменениям, дети смогут реализовать свое право на получение отдельной квартиры в случае, когда проживание на одной жилплощади с бывшими членами семьи становится невозможными.
В ходе правоприменения закона в прежней редакции возникали случаи, когда дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, были вынуждены совместно проживать с посторонними лицами. При этом есть прецеденты, когда они практически лишались жилья по воле таких граждан. Это бывшие усыновители, новые супруги или сожители родителей лишенных родительских прав, иные граждане, не являющиеся членами семьи ребенка.
Например, подобные ситуации возникают, когда за такими детьми закрепляется жилье, где они ранее проживали с родителями, опекунами (попечителями), которые впоследствии были лишены родительских или опекунских прав. При этом вышеуказанные граждане, так и продолжают жить на этой жилплощади. Получается, что выпускники организаций для детей – сирот вынуждены возвращаться в квартиры и дома, в которых живут посторонние для них лица. Или когда дети по ряду причин находятся в другом населенном пункте (в учебном заведении, на работе, в местах заключения), а при возвращении по месту постоянной регистрации также сталкиваются с подобным положением дел.
По этой причине, возникают конфликты и невозможность дальнейшего совместного проживания на одной жилплощади. А самое главное, такие дети уже не имеют права на получение нового жилья, так как формально по закону оно у них есть.
Принятый в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 4 Закона Сахалинской области «О некоторых вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Сахалинской области» расширяет перечень обстоятельств, при которых совместное проживание с другими лицами детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей на ранее занимаемой ими жилплощади признается невозможным.
Если на жилой площади ребенка на любых законных основаниях будут проживать лица, не являющиеся членами семьи, либо бывшие родители, опекуны или попечители, то сирота сможет претендовать на получение нового отдельного жилья.
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