Жительница Поронайска обворовывала пенсионерок

Сотрудниками ОМВД России по Поронайскому городскому округу во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержана 37-летняя гражданка, подозреваемая в серии мошенничеств.

Предварительно установлено, что злоумышленница, ранее судимая за имущественные преступления, примечала на улице пожилых женщин в возрасте около 80 лет, рассчитывая на их слабое зрение и доверчивость. Она неприметно следовала за ними до дома. В дальнейшем, выдавая себя за соцработника, убедившись, что в данный момент пенсионерка одна дома, сообщала о специальной денежной выплате и под предлогом размена денег обкрадывала потерпевших.

Так, 13 апреля, в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 80-летней жительницы районного центра. Потерпевшая рассказала, что днем ранее к ней домой пришла женщина, которая представилась сотрудницей социальной защиты. Последняя сообщила, что женщине положены 4 тысячи рублей, поскольку пенсионерка относится к льготной категории. В ходе диалога «соцработник» сказала, что у нее только крупные купюры, которые надо обменять на более мелкие для получения сдачи. Тогда потерпевшая предоставила неизвестной свои накопления с пенсии в сумме 38 тысяч рублей, получив 42 тысячи рублей. Позже, когда незнакомка уже ушла, пенсионерка поняла, что её денежные средства были заменены на сувенирные купюры «банка приколов».

Аналогичным образом злоумышленница обманула 7 декабря прошлого года пенсионерку из Поронайска, похитив у пожилой женщины 20 тысяч рублей. Кроме того, от ее действий пострадали две гражданки, проживающие на территории Холмского района. В январе она похитила у пенсионерки обманным путем 65 тысяч рублей, а в апреле у другой женщины – 136 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Ведется следствие.

Полиция обращается к гражданам: если вы пострадали от действий указанной на фото гражданки, необходимо обратиться в УМВД России по Сахалинской по телефону 789-406. Анонимность гарантируется.