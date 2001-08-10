Пьяный охинец решил позабавить полицию, рассказав о взрывчатке
В минувшее воскресенье, 6 июня, в отдел МВД России по городскому округу «Охинский» по системе вызова экстренных оперативных служб
поступила информация о том, что на единый номер «112» позвонил гражданин и высказывал суицидальные намерения. Также он сообщил, что у него есть взрывчатка, и могут пострадать люди, сообщили ТИА «Острова» в полиции Сахалинской области.
Пока мужчина, назвав себя, беседовал с психологом, сотрудники полиции оперативно выехали по адресу его места проживания. Личность и местонахождение звонившего правоохранителям хорошо известны, ввиду того, что ранее он неоднократно был судим за совершение преступлений против личности и имущества, а также состоял на профилактическом учёте по линии участковых уполномоченных полиции.
По прибытию полицейские вступили в переговоры с гражданином, который отказался открывать входную дверь. В результате совместно с сотрудниками МЧС был обеспечен проход в жилое помещение, где полицейские застали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Установлено, что данное деяние было совершено им из хулиганских побуждений.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.
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