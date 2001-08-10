В южно-сахалинской полиции сменился начальник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начальник УМВД России по Сахалинской области полковник полиции Арсен Исагулов представил личному составу Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску нового руководителя – подполковника полиции Юрия Харченко. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УМВД РФ по региону.

Выступая перед собравшимися, Арсен Исагулов отметил высокие профессиональные и личные качества нового руководителя и пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности, а также плодотворной работы на благо жителей и гостей областного центра при поддержке возглавляемого им коллектива.

В свою очередь, Юрий Харченко поблагодарил руководство УМВД за оказанное ему доверие и пообещал на достойном уровне обеспечивать правопорядок на вверенной территории.

Справочно:

Подполковник полиции Харченко Юрий Викторович родился 22.06.1983 г. в городе Южно-Сахалинске. Имеет два высших образования. В 2004 году окончил Московский университет МВД России по специальности «юрист», в 2008 году окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «менеджер».

Проходит службу в органах внутренних дел с сентября 2000 года. Прошел путь от оперуполномоченного управления по борьбе с экономическими преступлениями до начальника отдела МВД России по Поронайскому городскому округу Сахалинской области.

За время управления вверенным подразделением достигнута положительная динамика по большинству направлений оперативно-служебной деятельности.

Так, по итогам работы за 2020 год отдел МВД России по Поронайскому городскому округу имеет оценку, соответствующую первому месту среди территориальных ОМВД, по результатам учета итоговых показателей.