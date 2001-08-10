С марта МРОТ в Сахалинской области станет больше

На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату. Соответствующее соглашение подписали правительство островного региона, областные профсоюзы, а также Союз промышленников и предпринимателей региона. Социально значимую практику возобновили по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Так, с 1 марта 2020 года минимальная заработная плата в регионе в сравнении с прошлым годом увеличивается почти на 10%.

Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе областного правительства, сегодня размер минимальной заработной платы в регионе - один из самых высоких на Дальнем Востоке. Он более чем в 2 раза превышает «федеральный минимум».

Так, с учетом районных коэффициентов и северных надбавок для жителей южных и центральных районов области минимальный размер оплаты труда в сравнении с прошлым годом подняли с 23 688 до 26 040 рублей, Охи и Ноглик – с 29 328 до 32 240 рублей, Курильских островов – с 31 584 до 34 720 рублей.

– При этом важно, чтобы между профсоюзами и объединениями работодателей заключались отраслевые соглашения, ведь в некоторых отраслях зарплаты ощутимо выше, чем в других, соответственно, и размер «минималки» тоже должен быть на достойном уровне. Это большая работа, которая поможет улучшить благосостояние островитян, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Отметим, соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области заключалось и в прошлые годы. Однако с 1 января 2018 такая практика была приостановлена.

– Работающие люди должны жить достойно, поэтому считаю очень правильным решение о возобновлении такой практики. Оно скажется на всех трудящихся островного региона. Сахалинцы и курильчане становятся более социально защищенными. Важно проследить за тем, чтобы условия соглашения исправно исполнялись. Будем контролировать ситуацию совместно с руководством области, – сказал Анатолий Крутченко, председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

Напомним, один из приоритетов областного правительства – стимулирование роста реальных доходов жителей. Регион намерен выйти по этому показателю в лидеры на Дальнем Востоке. Только за прошлый год благодаря мерам социальной поддержки 25 тысяч жителей смогли улучшить свое материальное положение. Уровень бедности при этом сократился вдвое – с 9,7 до 4,3%.