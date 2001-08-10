С марта МРОТ в Сахалинской области станет больше
На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату. Соответствующее соглашение подписали правительство островного региона, областные профсоюзы, а также Союз промышленников и предпринимателей региона. Социально значимую практику возобновили по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Так, с 1 марта 2020 года минимальная заработная плата в регионе в сравнении с прошлым годом увеличивается почти на 10%.
Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе областного правительства, сегодня размер минимальной заработной платы в регионе - один из самых высоких на Дальнем Востоке. Он более чем в 2 раза превышает «федеральный минимум».
Так, с учетом районных коэффициентов и северных надбавок для жителей южных и центральных районов области минимальный размер оплаты труда в сравнении с прошлым годом подняли с 23 688 до 26 040 рублей, Охи и Ноглик – с 29 328 до 32 240 рублей, Курильских островов – с 31 584 до 34 720 рублей.
– При этом важно, чтобы между профсоюзами и объединениями работодателей заключались отраслевые соглашения, ведь в некоторых отраслях зарплаты ощутимо выше, чем в других, соответственно, и размер «минималки» тоже должен быть на достойном уровне. Это большая работа, которая поможет улучшить благосостояние островитян, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Отметим, соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области заключалось и в прошлые годы. Однако с 1 января 2018 такая практика была приостановлена.
– Работающие люди должны жить достойно, поэтому считаю очень правильным решение о возобновлении такой практики. Оно скажется на всех трудящихся островного региона. Сахалинцы и курильчане становятся более социально защищенными. Важно проследить за тем, чтобы условия соглашения исправно исполнялись. Будем контролировать ситуацию совместно с руководством области, – сказал Анатолий Крутченко, председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
Напомним, один из приоритетов областного правительства – стимулирование роста реальных доходов жителей. Регион намерен выйти по этому показателю в лидеры на Дальнем Востоке. Только за прошлый год благодаря мерам социальной поддержки 25 тысяч жителей смогли улучшить свое материальное положение. Уровень бедности при этом сократился вдвое – с 9,7 до 4,3%.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Около 200 юных сахалинцев собрали соревнования на горе Парковой
- 09:38 Сегодня Сахалинский «Дом милосердия» будет сотрудничать с региональным минздравом
- 09:55 Сегодня Областное правительство выделит Южно-Сахалинску на проекты 15 млн рублей
10:20 Сегодня Маневровые локомотивы хотят перевести на газ на Сахалине
12:34 4 Февраля Первые участники Этапа Кубка мира прибыли в островной регион
11:15 4 Февраля Систему автоматизированного учета снега ввели в Южно-Сахалинске
10:36 5 Февраля Спасатель из Италии провел семинар для островных специалистов
16:00 5 Февраля Южно-сахалинские автобусы дезинфицируют после каждого рейса
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 14:04 Вчера Стало известно, какие объекты благоустроят в Южно-Сахалинске в этом году
- 12:56 Вчера С марта МРОТ в Сахалинской области станет больше
- 18:00 7 Февраля После проверки доходов и имущества четыре сахалинских депутата ушли с должностей
- 14:00 7 Февраля Островной регион сам будет финансировать СахГУ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 Вчера Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?