В Березняках строят овощехранилище на три тысячи тонн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках долгосрочной программы развития АО «Совхоз Южно-Сахалинский» продолжается реализация проекта по строительству овощехранилища на 3000 тонн.
Строительство современного овощехранилища с климат-контролем и активной вентиляцией и установкой современного холодильного оборудования позволит сохранять овощи «от урожая до урожая», что положительно скажется на увеличении объёмов выручки от реализации растениеводческой продукции.
Кроме того, одним из положительных факторов, влияющих на возможность увеличения выручки от реализации продукции растениеводства, является расширение географии продаж по всей Сахалинской области. Осуществление данной задачи станет возможной при увеличении периода и условий сохранности растениеводческой продукции, что несомненно скажется и на ее качестве, рассказали ТИА «Острова» в министерстве сельского хозяйства региона.
На сегодняшний день на объекте выполнены работы по разработке котлована, бетонированию фундаментов и устройству металлического каркаса. Также в настоящее время идет подготовка к бетонированию полов и других конструктивов здания, а в июле текущего года с завода-изготовителя в Новосибирске прибудет партия готовых сэндвич-панелей.
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