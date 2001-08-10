Альберт Лим стал победителем шахматного блиц-турнира памяти Романа Тихонова

В Южно-Сахалинске состоялся блиц-турнир (III этап серии Гран-При). Его участниками были 25 шахматистов из островной столицы и Холмска. Они сыграли 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд за каждый ход.

- Турнир, прошедший при поддержке компании «Гидрострой», был посвящен памяти одного из сильнейших шахматистов области Романа Тихонова, ушедшего из жизни месяц назад, - рассказала инструктор МАУ «Спорт» Людмила Иннокентьевна Маринина.

Стартовый отрезок лучше всех удался Альберту Лиму и Виталию И, одержавшим по четыре победы. Естественно, что в пятом туре жребий свел их в очной встрече.

Баттл лидеров завершился ничьей. Однако дальше их пути разошлись: в шестом туре Альберт Лимпраздновал победу, а Виталий И проиграл.

Во второй половине турнира Альберт Лим также обошелся без поражений, заняв в итоге первое место.

Результат победителя – 9,5 очков из 11 возможных. Лидер одержал восемь побед и три партии сыграл вничью (с Виталием И, Дмитрием Ден и Александром Верховским).

Вторым финишировал Дмитрий Ден, одержавший в концовке турнира четыре победы, но все же отставший от Альберта Лима на пол-очка.

Третий призер – Акылбек Кадыров (8,5 очков). На четвертой строчке турнирной таблицы – Виталий И (8 очков). По 6,5 очков набрали Андрей Фризюк, Александр Верховский и Владимир Юрьев.

Андрей Фризюк показал лучший результат среди ветеранов, а лучший результат среди женщин – у мастера ФИДЕ Татьяны Марининой (5,5 очков).