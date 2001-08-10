Открылась выставка

02 июня в Невельском историко-краеведческом музее состоялось открытие выставочного проекта "Путешествие в Миф коренных народов Сахалина" ("миф" - нивх. земля). Творческий проект, реализуется Сахалинским областным художественным музеем с 2020 года при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" в муниципальных музеях области и в Дальневосточном художественном музее (г. Хабаровск). Выставочный проект объединяет два направления деятельности Сахалинского областного художественного музея: искусство сахалинских художников и коренных малочисленных народов Севера, рассказали ТИА "Острова" в администрации Невельского городского округа.

А начиналось все с "Путешествия в Миф нивхов". Это серия графических работ Дю Мен Су, заслуженного художника РФ, главного героя одноименного творческого проекта Сахалинского областного художественного музея, который был реализован в 2020 году. Именно тогда состоялось погружение в современную жизнь и культуру коренных малочисленных народов Севера Сахалина сахалинских художников Дю Мен Су, Дё Сон Ена и Сергея Васильевича Новоселова. Во время творческой поездки были созданы портреты представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалина, сцены традиционных праздников. Графические и живописные произведения были представлены на выставке "Путешествие в Миф нивхов. Итоги".

Тема «Природа и люди северного края» близка Сергею Васильевичу Новоселову еще с конца 1970-х годов. В течение двадцати лет он жил в г. Певеке на Чукотке. За это время им были созданы графические серии "Рыбаки Охотского моря", "Зверобои Уэлькаля", "Дети Чукотки", "Чукотка. Времена года" и другие, ставшие итогом многочисленных поездок по Чукотке. Вновь окунувшись в среду коренных народов Севера Сахалина, Сергей Васильевич обратился к теме национальных игр.

Панно из кожи рыбы Вероники Владимировны Осиповой, первого члена Союза художников РФ из коренных малочисленных народов Севера Сахалина, посвящены родной культуре северных народов. Вероника Осипова стала новатором среди сахалинских мастеров, применивших современную технику росписи тушью на таком традиционном материале островных народов, как кожа рыбы. Как говорит мастерица, кожа рыбы сама проявляет силуэты будущего панно, а она лишь прорисовывает их. Однако далеко не каждый сможет увидеть в рисунке чешуи рыбьей кожи силуэт птицы, животных или человека.

Изделия мастеров коренных малочисленных народов Севера Сахалина – это авторские произведения Мыгуна Федора Сергеевича, Мыгун Альбины Павловны, Мыгун Альбины Сергеевны, Осиповой Валерии Николаевны, Бибиковой Елены Алексеевны, Бельды Нины Докимбувны, Ялина Валерия Яковлевича, Борисова Александра Николаевича. В своих работах мастера, сохраняя традиций художественной обработки материалов, привносят современные новшества, развивая и совершенствуя, таким образом, народное искусство.

Также на открытии выставки были продемонстрированы национальные музыкальные инструменты коренных народов Сахалина. Елена Ниткук и Светлана Санги сыграли традиционные наигрыши, которым более ста лет.

Выставка будет работать с 2 по 20 июня 2021 года.