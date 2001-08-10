Сахалинцев приглашают принять участие в XI мультимедийном конкурсе

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает поучаствовать в XI Международном ежегодном мультимедийном конкурсе фото- и видеоработ "Взгляд иностранца"/"Foreign View". В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста и гражданства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В 2021 году в силу ограничений, принятых во всем мире в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, конкурс не посвящён какой-либо определённой теме. Работа в удалённом режиме, невозможность путешествовать и участвовать в различных мероприятиях подарили время, чтобы поразмышлять, осмыслить накопленный опыт и воспоминания о пережитом. Мультимедийный конкурс предлагает создать совместный "Архив воспоминаний" в следующих номинациях:

- "Год, два, три… назад";

- "Яркий мир – яркие воспоминания";

- "Мой герой";

- "Новая реальность";

- "Россия и Франция: всегда на связи";

- "Выбор читателей".

На конкурс принимаются документальные фотографии и короткие видео, выполненные россиянами за рубежом и сделанные иностранцами в России. Исключение составляют две номинации: "Мой герой" и "Новая реальность", где могут быть рассмотрены работы, созданные без учёта этого правила.

Подробная информация о проекте, а также форма регистрации и подачи конкурсных заявок размещены на сайте конкурса. За дополнительной информацией можно обратиться в Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (3-й этаж). Справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.