Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Сообщение о том, что в Охотском море, к северу от села Рейдово (Курильский район) на расстоянии около четырёх километров от берега сломался двигатель у рыболовного кунгаса, поступило оператору центра обработки вызовов "Системы-112" поздним вечером, 1 августа . Из-за потери хода судно уносило в открытое море – в момент аварии наблюдался сильный отжимной ветер.
Сотрудники местного подразделения Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова и инспекторского участка ГИМС выдвинулись на поиски в 00.38, 2 августа. Сломанный кунгас обнаружили в бухте Парусной (залив Простор, в 30 км к северу от села Рейдово) в 03:20.
Время поисков существенно сократилось благодаря тому, что кунгас был оснащён средствами связи и световой сигнализации в исправном состоянии. Инспекторы ГИМС, находившиеся на борту катера МЧС России отмечают ответственное отношение у экипажа кунгаса к правилам безопасности. Помимо наличия упомянутых средств связи и сигнализации, на борту также имелись средства спасения, на всех рыбаках были спасательные жилеты. Буксировка катера завершилась в 06.03 – все семь человек, находившиеся на борту кунгаса, были доставлены в село Рейдово. В медицинской помощи спасённые не нуждались, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
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