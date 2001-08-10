Валерий Лимаренко принял участие в торжественной линейке в новой школе в Дальнем
День знаний отмечают сегодня во всех общеобразовательных учреждениях Южно-Сахалинска. Самая первая торжественная линейка прошла и для учащихся новой школы № 20 в Дальнем.
Учеников, их родителей и педагогов с началом учебного года поздравили первые лица региона и города — губернатор Валерий Лимаренко, мэр областного центра Сергей Надсадин, представители Сахалинской областной и городской думы.
- Для вашей школы это не просто торжественная линейка, это первый День знаний в истории учреждения. Мне довелось посещать вашу школу и на этапе строительства, и приемки. И хочу отметить - здесь созданы прекрасные условия для получения знаний и общего развития ребят. В этот день особые слова благодарности и признательности я хочу адресовать педагогам. Во многом от вас зависит насколько успешны будут наши дети не только в учебе, но и в жизни, - отметил Сергей Надсадин.
Как напоминают в пресс-службе администрации областного цернтра, строительство школы на 550 мест в новом микрорайоне Дальнего началось в 2017 году. В современном здании обустроены просторные учебные кабинеты с интерактивным оборудованием, рекреационные зоны с удобной мебелью, телестудия, планетарий, читальный зал, а также спортивные и прогулочные площадки, чтобы ребята могли с пользой проводить время на свежем воздухе. Сейчас строители заканчивают обустройство подъездных путей к объекту.
Как рассказал директор школы №20 Андрей Тишевский, в рамках национального проекта "Образование" расширение учебных площадей позволит не только создать дополнительные места, но увеличить количество обучающихся в первую смену.
- Этот день особенно волнителен для наших первоклашек. Для них здесь открыто 4 первых класса. Мы очень рады и гордимся, что им довелось учиться в такой замечательной современной школе, впервые за долгое время построенной в городском округе. Уверен, ребятам здесь будет уютно, а те комфортные условия, которые мы постарались тут создать, поспособствуют их разностороннему развитию и получению прочных знаний, - подчеркнул Андрей Тишевский.
Всего же в Южно-Сахалинске в новом учебном году будут работать 32 школы. Сегодня за парты сели больше 26 тысяч учеников, из них около 3 тысяч - первоклассники.
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