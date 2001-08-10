Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска

Музыкальный вечер «Огни города» на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске состоялся в пятницу, 11 сентября. Погода улыбнулась организаторам и участникам, поэтому все запланированные активности удалось реализовать. Мероприятие собрало на склоне горы Большевик около двух тысяч человек.

«Мы рады видеть, что сахалинцы и гости региона с большим интересом посещают организованные нашей командой мероприятия. Всего неделю назад здесь же, на средней площадке «Горного воздуха», мы провели ставший традиционным фестиваль «Шепот звезд». И вот сегодня мы снова смогли порадовать наших посетителей теперь уже прекрасным музыкальным вечером. Такое мероприятие проводится впервые, но счастливые, радостные лица гостей «Огней города» - это то, ради чего стоит проводить подобные вечера и в дальнейшем», - рассказала специалист по связям с общественностью СТК «Горный воздух» Анастасия Ульянова.

Старт мероприятия дали в 18.00. Подъемник до средней и верхней станции СТК работал до самой ночи. Посетителей, выходящих из кабинок фуникулера, встречала восхитительная скрипичная музыка в исполнении Mariana Nelsen.

Мероприятия на «Горном воздухе», как отмечают участники вечера, отличает особая атмосферность. Прошедший вечер «Огни города» максимально соответствовал своему названию и превзошел все ожидания. Практически сразу после начала мероприятия небо стало розоветь, золотые переливы заходящего солнца заиграли невероятными красками в легких облаках, заискрились на всех поверхностях, а Южно-Сахалинск зажегся сотнями тысяч огней. Восторженные возгласы гостей музыкального вечера и сотни камер телефонов, направленные на город в лучах заката, - лучшее подтверждение восхитительности природного творения.

- Это было потрясающее зрелище: пылающий закат, огни города, сияние купола храма и все это под какую-то космическую музыку! Пожалуй, вот так просто, за 15 минут, и не найти места в Южно-Сахалинске, чтобы во все глаза созерцать красоту этого природного действа, - поделилась своими впечатлениями южносахалинка Мария Овчинникова.

Таких видов на Южно-Сахалинск, которые открываются с «Горного воздуха», действительно больше не найти. Но световое шоу, устроенное самой природой, было только одной небольшой частью большой развлекательной программы, подготовленной организаторами «Огней города».

На сцене зажгли полюбившиеся сахалинцам островные музыканты и исполнители. Перед гостями выступили кавер-группа Real Time, вокалистка Элеонора Талалаева, спел певец Лео и Анастасия из хора El Canto.

На протяжении всего мероприятия праздничную атмосферу создавал диджей Николай Солнцев. А по-настоящему яркие танцы продемонстрировал коллектив Def Rush.

Родителям, посетившим мероприятие с детьми, не пришлось придумывать, чем их занять. Профессиональные аниматоры в специально организованной игровой зоне взяли все заботы на себя. Благодаря десятку активностей малыши были заняты и так же, как их родители, интересно провели время. На площадке появились тигры, котики и другие зверята и персонажи при участии специалистов по аквагриму.

- Мне очень понравилось это мероприятие. Обычно мы только занимаемся здесь спортом, учимся кататься на роликах, а сегодня был настоящий праздник! Тут очень круто! – рассказала маленькая Алина.

Традиционно для мероприятий на «Горном воздухе» приятным бонусом для гостей стал розыгрыш разнообразных призов, среди которых самым экстремальным оказался полет на параплане.

Музыкальный вечер «Огни города» команда СТК «Горный воздух» организовала при поддержке десятков партнеров. Работу детской площадки взяли на себя коллективы «Мимимишек», школы спидкубинга и Liliya Art.

Зона кейтеринга была подготовлена с участием коллективов авто кофейни «КофеМания», Dogs not dead, Plov point и кафе «Звезда».

Призы, разыгранные на музыкальном вечере, предоставили интернет портал Citysakh.ru, радиостанция Love Radio, художница Ольга Манакова, Клуб виртуальной реальности в Южно-Сахалинске и организаторы полётов на параплане.