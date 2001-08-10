Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз. Соответствующую задачу губернатор Валерий Лимаренко поставил во время посещения нового структурного подразделения консультативно-диагностического центра (КДЦ) Южно-Сахалинска. Сегодня оно работает в тестовом режиме и принимает до 20 человек в смену. Среди посетителей – сахалинцы в возрасте старше 65 лет. Здесь они в течение нескольких часов могут бесплатно пройти широкий спектр медицинских обследований.
– Я видел многие подобные центры за границей. Наш точно не хуже. Мы используем самую современную технику. Исследования организованы очень правильно и логично. Теперь наша задача – сделать так, чтобы как можно больше пенсионеров могли в течение года пройти это обследование. Нам необходимо поставить работу на поток. Людей нужно принимать, в том числе в выходные дни, – отметил глава региона.
Посетителям центра выдают специальную одежду, в которой им будет наиболее комфортно проходить обследования. В течение 3-4 часов предлагается сдать все необходимые анализы, пройти низкодозную компьютерную томографию органов дыхания, денситометрию, ЭКГ, ультразвуковое исследование брюшной полости, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, гастроколоноскопию под общим обезболиванием и МРТ. На заключительном этапе терапевт дает пациенту рекомендации по корректировке образа жизни и дальнейшему лечению, если оно необходимо.
– Увидел в новостях информацию о центре. Записался в своей поликлинике буквально вчера, а сегодня уже пришел на осмотр. Очень быстро всё делают. Порадовало отсутствие очередей. Чувствую себя здесь, как в салоне бизнес-класса. Дай бог, чтобы и дальше так всё было, – поделился пенсионер Игорь Процевский.
– Очень понравилось, как проводят обследование. Специалисты внимательно к тебе относятся, это очень радует. Костюмы удобные, – отметила жительница областного центра Александра Чернецкая.
Получить направление на прохождение высокотехнологичного медосмотра пациенты смогут в поликлинике по месту жительства у участкового терапевта.
Отметим, за последний год в островном регионе проделана большая работа по повышению качества и доступности услуг здравоохранения, в том числе – уменьшили дефицит специалистов, закупили высокотехнологичное оборудование, сократили очереди в медицинские учреждения и время ожидания приема.
В результате в области снизились показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, пневмонии. В этом году врачам удалось спасти больше на 387 человек, чем за аналогичный период 2019-го.
Медицинская помощь сегодня приходит в самые отдаленные районы. Возродилась санитарная авиация, работают 40 передвижных комплексов. Открылись современные фельдшерско-акушерские пункты: в селе Колхозном Невельского района, Песчанском – Анивского, Совхозном – Холмского, а также в поселке Весточка городского округа Южно-Сахалинск. Строятся амбулатории в Ильинском Томаринского района и Чапланово – Холмского, а также ФАП в Советском – Долинского.
С начала года врачи областных и федеральных клиник провели свыше 2700 телемедицинских консультаций. С помощью цифровых технологий компенсируется нехватка узких специалистов.
Островные медицинские учреждения оснастили современным оборудованием и начали оказывать высокотехнологичную помощь. К примеру, в Тымовской ЦРБ в плановом порядке теперь проводят сложнейшие операции на сердце с помощью нового ангиографа. Для этого тымовские хирурги прошли обучение в Москве.
Серьезным экзаменом для сахалинской системы здравоохранения стала пандемия коронавируса. Островной регион – один из немногих в стране, где нет ни одного смертельного случая от COVID-19. С начала пандемии проведено свыше 270 тысяч тестов на коронавирус, 34 тысячи КТ легких. По этой причине в Сахалинской области сохраняется высокая выявляемость инфекции на ранних стадиях.
Перед островными врачами стоит задача – до конца года внедрить новые сложные операции на суставах, лор-органах, глазах, в онкодиспансере запустить в работу новый линейный ускоритель.
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