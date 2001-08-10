Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик

Сахалинские пожарные сняли кошку с высоты. Спасательная операция прошла накануне утром, 29 сентября.

Животное находилось практически на крыше одного из зданий Южно-Сахалинска, когда ее мяуканье услышали работники. Люди сообщили об этом в МЧС, а те, в свою очередь, передали информацию пожарным - в городскую часть № 1.

Как рассказали в пресс-службе главного островного управления МЧС, в это время замначальника части Денис Орлов проводил занятие с бойцами на тему применения автолестницы при спасении с высоты. Используя возможность закрепить навыки, офицер направил технику и личный состав к месту событий. Протяжённость марша составила около 20 метров.

"Когда поднялся на высоту четвёртого этажа, увидел кошку. Бережным движением, чтоб она не упала из рук и не травмировалась, поднял её, посадил за пазуху, в боёвку, и спустился обратно на землю", - рассказал пожарный пожарно-спасательной части № 1 Сергей Иорданов.

После успешного завершения спасательных работ питомицу приютили пожарные и даже сделали для нее домик.

Сотрудники МЧС России готовы отдать кошку в хорошие руки. Всех желающих забрать кошку себе просят обращаться по телефону 498-556.