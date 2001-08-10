В Южно-Сахалинске с 1 октября стартует отопительный сезон

В Южно‐Сахалинске официально стартует отопительный сезон 1 октября. Социальные объекты — детские сады, школы, больницы, поликлиники – получат тепло в первую очередь, сообщили в администрации города.

Процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения происходит с юга на север и занимает определенный срок: в среднем, от 3 до 14 дней. Все жилые дома и предприятия должны быть подключены к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше + 8 С°.

В СКК отмечают, что основная нагрузка в обеспечении теплоносителем жилых домов лежит на управляющих компаниях и ТСЖ. Их задача — оперативно открыть вводные задвижки и вентили на тепловых узлах в подвалах домов и обеспечить сброс воздуха в стояках, чтобы гарантировать наполнение системы теплоносителем во всех квартирах.

Начисление за тепло будет идти для жильцов по передаваемым управляющими компаниями данным — за фактически потребленную коммунальную услугу, со дня подачи тепла потребителю.

На случай появления повреждений и дефектов для их оперативного устранения в круглосуточном режиме сформировано 8 аварийных бригад. Сообщить об отсутствии тепла и получить дополнительную информацию по подключению жилых домов к системе теплоснабжения можно по телефонам диспетчерской службы СКК: 72–30–13, 72–33–89 (круглосуточно).