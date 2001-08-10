Почти 25 тысяч молодых деревьев высадили в Сахалинской области в рамках акции «Сохраним лес-2020»
Почти 25 тысяч молодых деревьев высадили в Сахалинской области в рамках акции «Сохраним лес-2020». Всероссийская экологическая акция стартовала на островах две недели назад. Сеянцы и саженцы хвойных и лиственных пород высадили на площади 8,5 га.
Всего запланировано посадить более 160 тысяч молодых деревьев. Новый лес к концу акции появится на площади 56 га. Посадка проводится на землях лесного фонда и землях муниципальных образований островного региона.
К акции уже присоединились Ногликский, Южно-Курильский, Тымовский, Поронайский, Холмский и другие районы. Самым популярным саженцем стала лиственница. Курильчане высадили на территории местного детсада и двух школ клен, рябину и ольху, а холмчане – сливу.
В Южно-Сахалинске у горы Большевик высадят лиственницу и кедр, рябину и клен – на территории Сахалинского зоопарка.
В акции принимают участие сотрудники лесничеств, арендаторы лесных участков, волонтеры, школьники, школьные лесничества, работники районных администраций и служащие органов государственной власти. Посадка саженцев осуществляется с учетом эпидемической ситуации. Маски, перчатки, соблюдение дистанции являются обязательными условиями участия в акции.
«Сохраним лес» традиционно организует министерство экологии Сахалинской области. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Экология» и продлятся еще месяц. Цель проекта – борьба с последствиями лесных пожаров, развитие волонтерского движения, формирование и популяризация ответственного отношения к природе, сохранению и воспроизводству лесов.
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