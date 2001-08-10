Кинолог Сахалинской таможни и служебная собака победили в чемпионате Иркутской области по IGP

Кинолог Сахалинской таможни Ирина Афанасьева со служебной немецкой овчаркой Магом заняли 1 место в чемпионате Иркутской области по IGP-3-дисциплине – высшей ступени международного вида дресcировки.

Соревнования прошли в Иркутске 26-27 сентября, в нем приняли участие более 30 кинологов с собаками из Сибири и Дальнего Востока. Чемпионат проходил в разных дисциплинах. Кинолог Сахалинской таможни с собакой соревновались в самом сложном виде дрессировки международного класса – IGP-3, поскольку первые два норматива ими уже пройдены.

Таможенная овчарка с наставницей легко прошли следовой трек с заданиями по поиску предметов, справились с этапами по послушанию, где преодолели различные барьеры и взяли горку в 1,8 метра. Также слаженно отработали третий защитный этап, где оценивалось поведение собаки в условиях стресса, в том числе выполнение упражнения с рукавом в контакте с вероятным противником.

– В этом году планировали поехать на чемпионат России, но пандемия нарушила наши планы, – говорит Ирина. – Тем не менее, очень рада за нашу победу, теперь мы повысили свой норматив и можем достойно выступить на российских соревнованиях.

Ирина Афанасьева и Маг работают на таможенному посту в аэропорту Южно-Сахалинска. Это не первый четвероногий подопечный таможенного кинолога, демонстрирующий мастерство на соревнованиях и в работе. В паре с Ириной немецкая овчарка работает 3 года, не раз показывала результаты по обнаружению табачных изделий и сильнодействующих веществ.