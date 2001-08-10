95% домов Южно-Сахалинска подключили к отоплению

Подключение домов к теплу завершают специалисты в областном центре. Об этом сообщает Сахалинская коммунальная компания (СКК).

Так, на 6 октября к теплоснабжению подключили 95% домов города. В остальных продолжаются работы по ремонту внутридомовых систем по линии фонда капремонта и управляющих компаний.

По данным СКК, в ряде домов по улицам Сахалинской, Саранской, Украинской и Амурской тепло должно уже появиться. Над устранением повреждений там работают ремонтные бригады. Оставшиеся дома планируют подключить к теплу в ближайшие дни.

Оперативную информацию по вопросам обеспечения теплом южносахалинцы в круглосуточном режиме могут получить в диспетчерских службах:

СКК - 72-30-13, 72-33-89;

департамент городского хозяйства - 300-475;

центр обработки вызовов - 112.

- Если в доме нет тепла, а в оперативной сводке отключений СКК адрес отсутствует, либо в жилом помещении недостаточно тепло или радиаторы отопления прогреваются неравномерно, в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию для исключения технологических сбоев в работе внутридомовой системы теплоснабжения (например, завоздушивание) либо повреждений, - отметили в пресс-службе СКК.