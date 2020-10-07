Сахалинцы еще могут привиться от гриппа

В областной столице продолжают работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Сделать прививку в передвижном медицинском кабинете южносахалинцы могут до конца октября. Врачи призывают провести эту процедуру как можно быстрее, чтобы к началу эпидемиологического сезона успел сформироваться иммунитет.

Один из мобильных пунктов, как и ранее, будет расположен в городском парке им. Гагарина (в районе здания администрации парка). Все желающие смогут сделать там прививку 9 октября с 13.00 до 16.00, 10 и 11 октября с 11.00 до 18.00.

Выездную вакцинацию также проведут в селе Дальнем (перекресток улиц 1-ой Московской и Большой Полянки) — всех желающих приглашают в мобильный пункт 10 октября с 10.00 до 14.00.

Для удобства граждан провести вакцинацию можно будет и в крупных торговых центрах города. В ТРК «Сит Молл» планируется работа мобильного пункта 9 октября с 11.00 до 18.00.

В ТЦ «МегаБерезка» - 8 октября с 12.00 до 15.00 и 10 октября с 10.00 до 14.00.

На площадке за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254) — 7 и 8 октября с 11.00 до 18.00, 9 и 10 октября с 10.00 до 14.00;

В ТДЦ «Столица» — 10 и 11 октября с 10.00 до 16.00.

Напомним, вакцинация проводится препаратом «Совигрипп». Прививку также можно сделать в поликлинике по месту жительства. О дальнейшем графике работы мобильных пунктов будет дополнительно сообщено на сайте администрации Южно-Сахалинска и в СМИ.