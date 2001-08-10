Валерий Лимаренко: Мостовой переход Сахалин – материк позволит максимально использовать потенциал островной области для транзита грузов

Транспортный вопрос стал одним из основных на заседании Совета при полномочном представителе Президента в ДФО. Сегодня во Владивостоке его провел Юрий Трутнев. В обсуждении повестки вместе с другими губернаторами принял участие глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По мнению участников Совета, развитие железнодорожного сообщения способно значительно увеличить грузооборот на Дальнем Востоке. Это даст мощный импульс для экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

– Сегодня провозные мощности БАМа и Транссиба не в полной мере обеспечивают потребности в перевозках грузов. Это приводит к тому, что простаивает порт в Ванино, в меньших количествах отгружается на экспорт уголь и другие ресурсы. Мы с руководителями РЖД, Минэнерго, Минтранса уже обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что перевозки в восточном направлении рентабельны. Это большой финансовый поток, поэтому необходимо создавать системную инфраструктуру и вкладывать инвестиции туда, откуда они вернутся, – сказал Юрий Трутнев.

Валерий Лимаренко отметил, что в этой связи особую значимость приобретает строительство мостового перехода Сахалин – материк. Использование острова как альтернативы материковым портам Дальневосточного бассейна позволит существенно увеличить грузооборот для региона. А это, в свою очередь сделает целесообразным строительство мостового перехода на материк.

– Транспортный вопрос принципиально важен для нашей островной области. Сегодня грузы, прежде всего, уголь, не могут идти на экспорт в полном объеме. Кроме того, целесообразно будет связать железнодорожным сообщением Сахалин и Де-Кастри, где будут развиваться СПГ-мощности. Вице-премьер поручил просчитать экономические преимущества развития железной дороги и представить бизнес-план, – рассказал сахалинский губернатор. – Уверен, мостовой переход Сахалин – материк позволит максимально использовать потенциал островной области для транзита грузов.

В настоящее время основные проектные решения по объекту разработаны и находятся на ведомственной экспертизе в ОАО «РЖД». Целесообразность строительства железнодорожной линии Селихин (Хабаровский край) – Ныш (Сахалинская область) с переходом через пролив Невельского определена стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

Отметим, что на заседании совета при полпреде также рассматривались вопросы реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, создания единой авиакомпании, а также меры по профилактике и лечению коронавируса в регионах.