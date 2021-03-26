Создание инфраструктуры сахалинского нефтегазового индустриального парка начнется в этом году

Строители приступят к прокладке инженерный коммуникаций – систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, а также оптоволоконной линии связи. Сейчас ведется разработка соответствующей проектной документации. Об этом зампред регионального правительства Антон Зайцев рассказал на встрече, посвященной развитию инвестиционной площадки. Он провел её совместно с исполнительным директором «Сахалин Энерджи» Романом Дашковым.

– Для правительства островного региона развитие нефтегазового индустриального парка имеет ключевое значение. Осенью прошлого года 15 сервисных компаний подтвердили желание стать его резидентами. Это, конечно, не предел. Планируем привлечь еще несколько десятков предприятий, – подчеркнул Антон Зайцев. – Сейчас реализация проекта находится на первом этапе. При этом все работы проходят в соответствии с графиком, подтверждая тем самым серьезность наших намерений.

– Реализация проекта индустриального парка – одно из важных условий поддержания надежности и успешной реализации проекта «Сахалин-2». Оборудование требует внимания, своевременных технических и профилактических мероприятий. Нам необходимы профессионалы, которые смогут выполнять сервисную работу на самом высоком уровне, – отметил Роман Дашков.

В ходе мероприятия стороны ответили на вопросы резидентов проекта. В частности, представителей международной нефтесервисной компании «АКРОС» интересовало – распространяются ли льготы, предоставляемые резидентам нефтегазового парка, при регистрации на Сахалине уже существующего юридического лица. Антон Зайцев ответил, что следует регистрировать новую компанию. На эту процедуру уйдет не более трех суток. Организации обязательно необходимо иметь новый проект и, соответственно, бизнес–план.

Также решено создать наблюдательный совет по развитию проекта строительства нефтегазового индустриального парка. Он будет работать при региональном инвестиционном совете.

Напомним, в северной части Южно-Сахалинска ведется строительство производственно-технической базы компании «Сахалин Энерджи» – оператора проекта «Сахалин-2». Эта территория стала основой для создания нефтегазового индустриального парка. На площадке, обеспеченной инженерной инфраструктурой, при поддержке «Корпорации развития Сахалинской области» появятся производственные, офисные и складские помещения для компаний, оказывающих сервисные услуги предприятиям нефтегазового сектора.