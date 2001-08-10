На улицах Южно-Сахалинска продолжается уборка
В областной столице продолжается уборка улично-дорожной сети. Работы по очищению территорий городского округа от мусора, смета, остатков противогололедных материалов идут согласно графику и должны завершиться до 15 апреля.
Так, сегодня подрядные организации работают на улицах Ленина, Комсомольской, Горького, Хабаровской, Компроспекте, пр. Мира и других улицах города.
В работах задействовано 42 единицы техники МКП «Завод строительных материалов им. Федотова». Вручную уборка смета силами предприятия ведется на ул. Невельской, Фабричной, Авиационной, Тельмана, Пионерской. Рабочие не только расчищают тротуары, но и приводят в порядок дорожные карманы и остановочные павильоны. Также на улицах города работает подметально-уборочная техника.
Отметим, что с 1 по 30 апреля в областной столице объявлен месячник по санитарной очистке городских территорий. В этот период запланированы 2 субботника — 17 и 24 апреля, а также 4 чистые пятницы.
Управляющие компании приводят в порядок дворовые территории. Дворники ворошат снег, убирают мусор с придомовых территорий, газонов, детских площадок. Специалисты департамента городского хозяйства ежедневно ведут мониторинг выполнения работ.
Как отметил начальник управления МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Олег Вторушин, содействие в уборке оказывают представители бизнеса. В частности одна из компаний города в течение месяца будет бесплатно принимать авторезину на утилизацию. Юридические и физические лица могут сами отвезти старые автопокрышки на предприятие (пер. Солнечный, 3), либо по вторникам оставлять их на площадках по сбору ТКО. Коммунальные службы города будут отвозить их на утилизацию.
Отметим, что жители, работники предприятий, члены общественных организаций Южно-Сахалинска также могут присоединиться к уборке. По предварительной договоренности группам будет оказана помощь в обеспечении необходимым инвентарем, перчатками, мешками для сбора мусора. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 300-461 (доб. 5, 11, 12).
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