Валерий Лимаренко потребовал увеличить темпы вакцинации от коронавируса

На заседании регионального правительства губернатор подчеркнул, что необходимо чаще выезжать в трудовые коллективы, торговые центры, парки, отдаленные села.

– Делать прививку или нет – добровольный выбор каждого человека, но вакцинация должна стать доступнее. С приходом тепла люди начнут выезжать в отпуск, дети отправятся в загородные лагеря. И мы рассчитываем, что летом Сахалинская область выйдет из состояния пандемии. Заканчиваем болеть, возвращаемся к нормальной жизни, – сказал Валерий Лимаренко.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 51 386 сахалинцев и курильчан, оба этапа – 35 465 человек. Еще почти столько же записались на вакцинацию. Чтобы сформировалась надежная иммунная прослойка, необходимо привить не менее 60 процентов жителей области.

Сахалинская область первой в России начала массовую вакцинацию от коронавируса еще в конце прошлого года. Островной регион и сегодня сохраняет лидирующие позиции в стране по объемам иммунизации.

С декабря прошлого года в островной регион поступило 76 703 дозы вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Препараты показали свою эффективность в формировании иммунитета. По данным лабораторных анализов, у привившихся отмечается высокий уровень антител. Осложнений после вакцинации у сахалинских пациентов не выявлено.

На островах действует 96 прививочных пунктов – в поликлиниках, амбулаториях и местах общественного скопления людей. Привиться можно и во время работы выездных бригад на предприятия.

Пожилых людей старше 65 лет доставляют в пункты вакцинации из отдаленных населенных пунктов. Маломобильным жителям прививки делают на дому.

Записаться на вакцинацию можно по телефону 1-300, через портал Госуслуг и при личном обращении в медучреждение.