Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2021
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09:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям сахалинской Анивы рассказали, где проголосовать за объекты благоустройства

Жителям сахалинской Анивы рассказали, где проголосовать за объекты благоустройства

Для обеспечения доступности к всероссийскому онлайн голосованию по выбору объектов благоустройства, проходящему с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 65.gorodsreda.ru, во всех населенных пунктах Анивского района организованы пункты помощи в голосовании. Жители, которые не имеют возможности проголосовать самостоятельно, могут обратиться в библиотеки и дома культуры:

 С. Троицкое - сельская библиотека, ул. Советская 13 - Корж Алла Алексеевна;

С. Успенское - сельская библиотека, ул. Центральная 19 - Мелехова Татьяна Николаевна;

С. Мицулевка - сельская библиотека, ул. Рабочая 15 - Кухта Дарья Владимировна;

С. Новотроицкое - сельская библиотека, ул. Зелёная 25 - Смолина Валентина Николаевна;

С. Таранай - сельская библиотека, ул. Совхозная 7 - Теменева Наталья Анатольевна;

С. Огоньки - сельская библиотека, ул. Советская 12 - Присяжнюк Елена Фёдоровна;

С. Высокое - сельский дом культуры, ул. Луговая 9 - Майорова Елена Андреевна;

С. Песчанское - сельская библиотека, ул. Центральная 15 - Бабенко Марина Михайловна;

С. Рыбацкое - сельский дом культуры, ул. Береговая 4 - Алепова Наталья Николаевна;

С. Воскресенское - сельская библиотека, ул. Новая 1а - Олейникова Ирина Анатольевна;

С. Петропавловское - сельский дом культуры, ул. Клубная 13а - Бочарникова Елена Сергеевна;

Г. Анива - районная библиотека, ул. Первомайская 10 - Ковалёва Татьяна Викторовна;

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